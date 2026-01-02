（台南中央社）昨年7月に台風4号の影響で倒木した台南山上花園水道博物館（南部・台南市）のイヌマキがベンチに加工され、1日までに同博物館に戻された。同市政府文化局は、百年にわたる記憶と命のつながりを表しているとしている。同博物館は日本統治時代に浄水場として建設された。当時、メインとなる建物の前にはイヌマキが植えられ、赤れんが造りの建物と共に成長し、長らく上水道の運用と時代の変化を見守ってきた。今回ベン