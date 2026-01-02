第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に行われ、富山第一（富山）と大津（熊本）が対戦した。富山県大会を2年ぶりに勝ち抜き、通算35回目の本大会出場を決めた富山第一。2回戦では佐賀東（佐賀）を3−0の完勝で下し、2014年以来の優勝へ快調なスタートを切った。対するは、5大会連続22回目の本大会に臨む大津。2回戦では青森山田（青森）との“優勝候補対決”を2−0で制しており、勢いそのまま8強入りを狙う。