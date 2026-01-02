第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が31日に行われた。6大会ぶり2回目の出場となった興國（大阪）は、前回大会ベスト4の東福岡（福岡）に2点を先行される苦しい展開となる。70分にまずは1点を返すと、後半アディショナルタイム3分に笹銀志が値千金の同点弾。PK戦を4-5で制し、興國が初めて準々決勝に駒を進めた。前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）は大分鶴崎（大分）に先制点を許したが、後半から投入された金子琉