第104回全国高校サッカー選手権大会3回戦が2日に行われ、帝京長岡（新潟）と昌平（埼玉）が対戦した。ベスト16屈指の好カードだ。劇的な形で2回戦を勝ち上がった帝京長岡と、Jリーグ内定2人を擁するタレント軍団の昌平による、東西プレミアリーグ同士の対戦が実現した。右サイドから稲垣純がクロス。ファーからボックス中央へ飛び込んだ樋口汐音がシュートを放つと、ボールは相手DFに当たってゴールに吸い込まれた。その後