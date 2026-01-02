第104回全国高校サッカー選手権大会3回戦が2日に行われ、聖和学園（宮城）と日大藤沢（神奈川）が対戦した。異例の繰り上がり出場ながら3回戦に駒を進めた聖和学園は史上初、日大藤沢は11年ぶりのベスト8以上をかけて激突した。試合の均衡が破れたのは30分、日大藤沢が先制する。右からの榎本来輝がクロスを送り、ボックス中央の有川啓介が相手を背負いながらペナルティエリア手前の野口慶人に落とす。野口は思い切り右足を