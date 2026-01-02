アビスパ福岡から徳島ヴォルティスに期限付き移籍していたDF井上聖也が、期限付き移籍期間満了で徳島を退団。新シーズンは福岡から水戸ホーリーホックに期限付き移籍することが決まった。2日に3クラブが発表した。現在26歳の井上は、甲南大学卒業後の2022年から福岡に加入。2023シーズンにクラブ史上初タイトルとなるJリーグYBCルヴァンカップ獲得に貢献すると、2024シーズンはJ1リーグで25試合に出場した。しかし、2025年は金