［高校選手権・３回戦］１月２日１月２日、第104回全国高校サッカー選手権は首都圏の４会場で３回戦・８試合が開催され、準々決勝に進むベスト８が確定した。第１試合は劇的なゲームが相次いだ。興國は東福岡を相手に０−２から後半アディショナルタイムに追いつくと、見事PK戦をモノにして初の８強入り。尚志は神戸弘陵とスコアレスのまま最終盤に突入し、こちらも40＋２分にリスタートの流れから決勝弾をもぎ取って凱歌を上