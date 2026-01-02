―「トランプ関税」に大揺れの1年も、「高市トレード」で5万円大台乗せ達成― 2026年がスタートした。昨年は、再びトランプ米政権が誕生し、“関税の大嵐”に見舞われた。こうしたなか、国内では高市政権が発足し、高市トレードが繰り広げられ日経平均株価は史上初となる5万円大台乗せを達成した。ただ、今年は「辰巳天井、午尻下がり」の相場格言のごとく、急速な株価上昇の反動によるバブル崩