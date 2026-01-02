◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)箱根駅伝は2日、往路全5区間が終了し、全21チームが芦ノ湖のゴールテープを切りました。上位10校までに与えられるシード権争いでは、予選会を勝ち上がったチームの奮闘が目立っています。前大会、総合11位でシード権まで7秒届かず悔し涙を流した順天堂大学。3区で井上朋哉選手(1年)が区間4位の力走、5区でも小林侑世選手(3年)が区間5位で走り、前回の悔しさをバネに往路6位と躍進をみ