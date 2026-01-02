お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛(40)が1日深夜放送の「闘うオンナのワイドショー2025年ニュースを女性目線で総ざらい」（深夜0・25）に出演。相方・山崎ケイ(43)の出産、子育てに対して協力していることを明かした。少子化についての話題から、どう思うかと振られた山添は「僕は独身バリバリで、まだ全然そういったイメージをしてこなかったんですけれど」と語った。それでも「男女コンビで、相方・ケイさんが不妊治