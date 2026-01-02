第104回全国高校サッカー選手権大会は2日、3回戦が行われ、熊本県代表の県立大津高校は、千葉県のフクダ電子アリーナで富山第一高校と対戦しました。大津は後半先制されますが、直後に村上慶がヘディングで同点ゴールを決め追いつきます。そして後半アディショナルタイム、ペナルティエリアでPKを獲得。エースの山下虎太郎が冷静に左に決め逆転。２対１で勝利して準々決勝に進出しました。準々決勝は1月4