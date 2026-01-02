ウクライナ侵攻後、ロシアの学校の風景は一変した。プーチン政権は今、ウクライナで戦った元軍人を「英雄」として教育現場に送り込んでいる。軍事色が強まるロシアの学校で、何が起きているのか。（NNNモスクワ支局 平山晃一）■教壇に立つ元軍人…戦場での経験を語る「一番うれしかったのは、こちらの砲撃でウクライナの厄介な迫撃砲を破壊した時だ」「私たちは無線で叫んだ。『よくやった、みんな！ ついにやつらを倒した』とね