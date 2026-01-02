◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の往路が2日に号砲。3連覇を目指す青山学院大学が往路優勝を飾る中、中盤にはトップにも付けた中央大学は、トップと1分36秒差となる3位でのゴールとなりました。レース序盤からトップの奪い合いとなった中央大。3区では本間颯選手(3年)が2年連続の区間賞に輝き、以降5区途中までトップを守ります。しかしこの山上りの5区では、柴田大地選手(3年)が区間11位と振るわ