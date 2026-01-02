12月31日の大みそか、『第76回NHK紅白歌合戦』が放送された。豪華アーティストによるパフォーマンスが繰り広げられたが、司会を務めた綾瀬はるかの衣装も大きな注目を集めたようだ。2025年の司会は、有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜、NHKの鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めた。綾瀬は2019年以来、6年ぶりの出演だった。「2013年に初めて司会を務めた際は、出場歌手や曲名を言い間違えたり、独特の表現をし、スタジオをざわつ