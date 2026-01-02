第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路が２日に行われ、古豪・中大は３区で首位に浮上。５区で逆転を許したが、５時間１９分４４秒で３位に入った。青学大とは１分３６秒差で３日の復路に挑む。この日は３区の本間颯（３年）が１時間０分８秒をマーク。区間賞の快走で一時は首位に躍り出た。「目標は５９分台だったので、そこに対しての悔しさは若干ある」としながらも「立てていた道からそれてしまったこと