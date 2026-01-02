ＭＬＢのＦＡ市場を賑わせているカイル・タッカー外野手（２８＝カブスからＦＡ）の移籍先として、ドジャースが再浮上してきた。ドジャースはタッカーに強い関心を示していたが、３０代後半までの長期契約を望んでいるタッカーと契約年数で折り合わず、争奪戦から手を引くとも報じられていた。しかし、タッカーの市場が思いのほか停滞。米メディア「ヘビー」は１日（日本時間２日）、「ロサンゼルスはタッカーが高額な長期契