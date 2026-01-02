?ドラマ?は最後に待っていた。第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路が２日に行われ、青学大が５時間１８分８秒の大会新記録で３年連続８度目の往路優勝を飾った。早大が２位、中大が３位、出雲駅伝覇者の国学院大が４位だった。青学大は１区で１６位と出遅れるも、５区に起用された主将兼エースの黒田朝日（４年）が区間記録を２分近く更新する１時間７分１６秒をマーク。奇跡の逆転劇で史上初となる２度目の総