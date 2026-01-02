【モデルプレス＝2026/01/02】シンガーソングライター・あいみょんが2026年1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「M-1グランプリ2025」王者であるお笑いコンビ・たくろうらとのショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】30歳人気歌手「M-1」王者らと紅白で「激アツ」ショット◆あいみょん「私、ずっとキモくて」M-1王者らとオフショット「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）に出場したあいみょん。