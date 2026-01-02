タレントの三上悠亜が2025年12月30日、自身のインスタグラムを更新し、台湾チア姿を公開した。 【写真】短い！あざとい！ぴったり！華やか台湾チア姿 「無事仕事納めました!!」と報告して画像を掲載。「今年も日本ではもちろん海外でもたくさんお仕事させていただいて、色んな場所にファンの方がいてくれることに感謝です」とコメントした。さらに「日本のファンのみんなは私が海外にいる時も体調を気にかけてくれたり、離