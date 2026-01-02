病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「免疫力アップ」に「背中から深呼吸」多くの方が猫背のまま浅い呼吸をし、知らぬ間に口呼吸になってしまっています。そうすると、鼻のフィルター機能を通らないため、ウイルスが直接のどや肺に入りやすくなるのです。肩甲骨を動かしながら大きく深呼