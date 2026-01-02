高松北警察署 2日午後2時55分、高松市香西南町の住宅から火が出ていると、消防に通報がありました。 消防が現場に駆け付け、火は午後3時12分にほぼ消し止められましたが、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察によりますと、この家には高齢の男性が一人で暮らしていて、今のところ連絡が取れていないということです。 消防が消火活動を続けています。