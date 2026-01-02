◆第１０４回全国高校サッカー選手権３回戦日大藤沢（神奈川）２―１聖和学園（宮城）（２日・Ｕ等々力）日大藤沢は聖和学園に２―１で勝利し、準々決勝に駒を進めた。互いにテクニックに優れたチーム同士の対決は接戦になった。前半３０分、１トップのＦＷ有川啓介（３年）がエリア内でボールを収めて後ろに戻すと、ＭＦ野口慶人（３年）がミドルシュートをゴール右へ。初戦はベンチだった野口が先発起用に応える活躍を見