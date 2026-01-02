◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽２回戦富山第一（富山）１―２大津（熊本）（２日・フクアリ）大津が富山第一に２―１で勝利し、準々決勝進出を決めた。１―１の後半アディショナルタイムにＦＷ山下虎太郎がＰＫで決勝点を挙げた。＊＊＊初戦となった２回戦で佐賀東を３―０で下し、勢いに乗ってフクアリに乗り込んだ富山第一だったが、強豪・大津の迫力に苦しむ時間帯が続いた。０―０で前半を折り返したが、