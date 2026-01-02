◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は2日、3回戦の8試合が開催。Aゾーンでは2試合が行われました。尚志(福島)は、2回戦で前回王者・前橋育英を下した神戸弘陵学園(兵庫) と激突。試合は互いに一歩も譲らずスコアレスのまま終盤まで迎えますが、試合終了間際の後半43分に臼井蒼悟選手が値千金のゴールを決め、準々決勝進出を決めました。湘南ベルマーレ加