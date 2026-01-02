「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）駅伝の高速化が続く中で、箱根も衝撃の記録が並んだ。１区では国学院大の青木瑠郁（４年）が１時間０分２８秒をマーク。吉居大和（中大）の持っていた１時間０分４０秒の区間記録を１２秒更新した。１区では２位の中大・藤田大智（３年）も１時間０分３７秒、関東学生連合の川崎颯（筑波大、３年）も参考記録ながら１時間０分３８秒で従来の区間記録を上回った。花