◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦大津2―1富山第一（2026年1月2日フクダ電子アリーナ）5年連続22回目の出場となった大津（熊本）が富山第一に劇的逆転勝利で3大会ぶりに8強入りを果たした。大津は0―1から後半31分にDF村上慶（3年）の得点で追いつくと、1―1で迎えた後半追加タイムだった。大津はMF岩崎天利（3年）がペナルティーエリアでファウルを誘いPK獲得。これをエースFW山下虎太郎（3年）が冷静に決め、勝利