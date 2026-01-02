宮崎県延岡市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が発生し、県は2日、遺伝子検査で陽性と確認した。今季全国13例目、県内では2例目で、飼育する約6千羽の殺処分を始めた。いずれも肉用鶏の親となる「種鶏」。県は、この養鶏場から半径10キロ以内にある県内の農場で飼育中の計約24万1千羽の搬出を制限した。大分県の一部も制限区域に含まれる。宮崎県によると、1日、死んだ鶏が増えていると養鶏場から通報が