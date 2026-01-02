―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 日本で議論される外国人労働者問題。選挙の際には、争点のひとつとなり、2025年は参政党躍進の要因となった。そうしたなか、一通のハガキが届く。「一部の外国人犯罪者を取り上げ、全外国人の風当たりを」“外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、その経験をもとに、読者の悩みに答える！◆外国人に対する風当たりの強さに不安がある★相談者★マクシミリアノ（