気象台は、午後3時51分に、なだれ注意報を宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町に発表（雪崩注意報） 2日15:51時点北部では、風雪や高波、なだれ、電線等への着雪に注意してください。京都府では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■宮津市□なだれ注意報【発表】3日に