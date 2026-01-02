アメリカ・ニューヨーク市で2026年1月1日、初のイスラム教徒の市長が誕生した。「家賃凍結」「バス無償化」などを公約に掲げたゾーラン・マムダニ氏が劇的な勝利を収めたニューヨーク市で、イスラム文化や歴史について知ることができるプライベートツアーを、宗教学者の案内のもと取材した。「マムダニ氏は『ニューヨーク物語』そのもの」いつも夜遅くまで行列ができる屋台がマンハッタンにある。6番街と53丁目の交差点にあるB級グ