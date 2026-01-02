大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月12日記事は取材時の状況）＊＊＊日本の新幹線は定時進行が基本だ。1分でも発車時間に遅れてしまうと、当然ながら乗ることはできない。にもかかわらず、しつこく食い下がる迷惑客が一定数存在する。尾関莉奈さん（仮名・20代）は、新幹線