レアル・マドリードは、オーストリア代表DFダビド・アラバとドイツ代表DFアントニオ・リュディガーが今季限りで契約満了を迎える。加えて、2年連続で長期離脱していたブラジル代表DFエデル・ミリトンが今季も負傷離脱するなど、センターバックが補強ポジションの1つに挙げられている。スペイン『AS』によれば、レアルは今夏にクリスタル・パレスと契約満了を迎えるイングランド代表DFマーク・グエイの獲得に興味を持っている模様。