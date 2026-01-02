大創産業は、Standard Productsをタイ・バンコクのKING SQUAREとOne Bangkokに11月14日にオープンした。バンコク中心部の巨大複合開発One Bangkokに、DAISO・Standard Products・THREEPPYの3ブランド複合店として出店した。Standard ProductsとTHREEPPYはタイ初出店となる。DAISO One Bangkok店には、タイバージョンの公式キャラクター「だいぞう」フィギュアを海外で初めて設置した。このほか、バンコク近郊ラマ3世通りにStandard