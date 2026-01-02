新年恒例の初売りが大手百貨店で始まり、正月らしい賑わいをみせています。そごう横浜店には開店と同時に福袋やセール品を目当てにした多くの客がつめかけました。物価高が続くなかお得感を打ち出すため、食品を詰め込んだ福袋の品揃えを去年よりおよそ1.4倍に増やしたほか、2025年の流行語にちなんだ福袋などを用意して、初売りでの売上を去年の3割アップを目指します。百貨店業界では働き方改革を背景にした元日休業が広がってい