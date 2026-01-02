◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大が、５区を任された絶対エース黒田朝日（４年）の「４代目・山の神」を襲名する走りで逆転、往路優勝を飾った。１区１６位からの大逆転劇に、ネットも沸いた。スタート前から「＃箱根駅伝」のハッシュタグと共に、Ｘやインスタグラムには、現地観戦組やテレビ鑑賞組か