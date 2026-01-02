◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦帝京長岡1―0昌平（2026年1月2日浦和駒場）帝京長岡（新潟）が昌平（埼玉）に競り勝ち、20年度大会以来5大会ぶりの8強進出を決めた。前半15分にMF樋口汐音が奪ったゴールを守り抜き、ともに高校年代最高峰の高円宮杯U―18プレミアリーグに所属する“プレミア対決”を制した。今季から川崎Fに加するMF長璃喜（おさ・りゅうき）、J2湘南加入のMF山口豪太らを擁した昌平は、2大会ぶり