箱根駅伝は、青山学院大学が大会新記録で3年連続の往路優勝を果たしました。東京・大手町から神奈川・箱根町までの5区間で争われる往路。序盤から好タイムが続出しました。國學院大学の青木瑠郁選手（4年）が、1区でいきなり区間新記録をマーク。2区でも、城西大学のキムタイ選手（4年）が5人をごぼう抜き。区間記録を22秒更新しました。一方、3年連続で総合優勝を目指す青山学院大学は、序盤出遅れたものの4区で5位に浮上。トップ