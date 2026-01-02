◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）２年ぶり７１回目出場の東農大は５時間２８分２秒の１３位でゴールした。優勝した青学大との差は９分５４秒で、３日の復路一斉スタートは免れた。出場とともに復活したのは、大根を手に踊る名物「大根踊り」。スタート地点の東京・大手町では応援団が踊り、大いに盛り上げ