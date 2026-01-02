◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦神村学園4―0水口（2026年1月2日U等々力）総体覇者の神村学園（鹿児島）が水口（滋賀）に4―0で快勝して8強入りした。史上6校目の夏冬連覇に前進。東海学園（愛知）に6―0で大勝した初戦の2回戦に続き、前評判通りの強さを見せた。前半29分にFW倉中が横パスを左足ダイレクトで決めて先制すると、後半2分にDF細山田が追加点。同6分、18分にはFW日高がネットを揺らした。DF中野主将が