【モデルプレス＝2026/01/02】俳優の木村拓哉と歌手の工藤静香夫妻の長女で音楽家のCocomiが1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族でおせち料理を囲む様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳キムタク長女「仲良し」新年の家族写真公開◆Cocomi、家族団らんの様子を披露Cocomiは「新年のご家族写真ありますか？」という質問に写真で回答。テーブルに並べられたおせち料理を家族で囲み、おちょこを持って乾杯する