ジャワハルラル・ネルー大学の学生、アウィチャル・ワルケさん（左）、コマル・デビさん（真ん中）、ラジ・ラタン・ラジョリヤさん=2025年11月、インド・ニューデリー、鈴木暁子撮影 インドで紀元前13世紀に成立したともいわれる身分制度のカーストは、「インド人にもよくわからない」と言わしめるほど複雑だそう。現在も続く差別につながっている面もあるといいます。そのカーストを問う項目が2027年に実施される国勢