NHK放送センター＝東京・渋谷2025年の大みそかに放送された第76回NHK紅白歌合戦で、トリを含むヤマ場の第2部（午後9時から2時間45分）の関東地区の平均世帯視聴率（総合テレビ）は35.2％だったとビデオリサーチが2日、発表した。前年と比べて2.5ポイント増えた。関西地区の第2部の平均世帯視聴率は34.4％（前年比1.3ポイント増）。第1部（午後7時20分から1時間35分）は、関東が30.8％（同1.8ポイント増）、関西は31.5％（同3.9