第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われる。復路の号砲は午前８時。往路優勝を果たした青山学院大が８時に出発し、往路２位の早稲田大からは往路のタイム差に応じて時差スタートする。（デジタル編集部）往路で青山学院大と１０分を超える差が付いたチームは、８時１０分に一斉にスタートする。各チームのスタート時刻は表の通り。