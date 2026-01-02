ハロー！プロジェクトのメンバー総出演のライブイベント「ソロフェス！」が今回5年ぶりに復活、待望の第3弾が開催されることが発表された。同イベントが2月28日（土）よる6：00〜 CSテレ朝チャンネル1で独占放送されることが発表された。 2020年・2021年、コロナ禍で思うようにライブができない状況の中、ハロー！プロジェクトメンバーの“個の魅力”を余すことなく届けた特別企画「ソロフェス！」。大きな反ログインして続きを読