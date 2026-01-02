J1アビスパ福岡は2日、J2徳島に期限付き移籍していたDF井上聖也（26）が今季J1に昇格する水戸に期限付き移籍すると発表した。期間は6月30日まで。井上はクラブを通じて、以下の通りコメントを発表した。「このたび、水戸ホーリーホックへ期限付き移籍する決断をいたしました。夏にも言いましたが、またベスト電器スタジアムで皆さんの応援を背に闘えるように、水戸の地で自分の名前と活躍を刻んできます。引き続き応援し