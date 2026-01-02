１月２日に開催された高校サッカー選手権３回戦で、29年ぶり16回目の出場で快進撃を続ける水口（滋賀）が、夏にインターハイを制した神村学園（鹿児島）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。０−４で敗れ、ベスト８進出を逃した。立ち上がりから押し込まれるなか、強豪の猛攻を必死に抑えていたものの、前半29分に失点。０−１で折り返すと、後半に入って２分、６分、18分にゴールネットを揺らされ、力の差を見せつ