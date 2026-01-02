2026年１月２日開催の第104回全国高校サッカー選手権３回戦では、東福岡（福岡県）と興國（大阪府）が駒沢陸上競技場で対戦した。激しいボールの奪い合い、そしてロングスローの応酬。両校の闘志がバチバチとぶつかった一戦は、前半10分まで互角の様相だった。東福岡が堀田太陽（３年）の高速ドリブルで右サイドを切り裂けば、興國も安田光翔（３年）の個人技で左サイドから崩そうとするなど、互いにアグレッシブな姿勢を見せ