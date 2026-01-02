中東のイランで物価高に抗議するデモが拡大し、一部の地域では治安当局との衝突に発展しています。衝突などでこれまでに少なくとも6人が死亡しました。イランでは先月28日、物価高や経済状況の悪化に抗議するデモが行われその後、デモは全国各地に広がりました。中東のテレビ局、アルジャジーラによりますと、一部の都市ではデモに参加した人々と治安部隊が衝突し少なくとも6人が死亡しました。イランは核開発問題をめぐる欧米各国