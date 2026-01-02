ぼる塾のあんりが３０日深夜に放送されたＭＢＳラジオ「イマドキッドゥフドゥフナイト」に出演した。２０２５年最後の放送とあって、今年の漢字の話題となり、よゐこ・濱口優が「試」などを挙げる中、あんりは「無」だと語った。その理由を「お金が『無』くなったので。使いすぎて、一度すっからかんになりました」と説明。濱口からの「（番組に）いっぱい出てたら増えてくるんじゃないの？」という疑問には、「無駄遣いの