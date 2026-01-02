◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦流通経大柏5―1大分鶴崎（2026年1月2日フクダ電子アリーナ）2大会連続9回目の出場で前回準優勝の流通経大柏（千葉）は大分鶴崎に先制こそ許したが、5発の猛攻で逆転勝ちし、8強入りを決めた。同点の後半開始から投入されたFW金子琉久（3年）が出場2分で勝ち越しゴール。途中出場からハットトリックを達成した。金子は取材エリアで満面の笑みだった。「ハットトリックは初めて。めち